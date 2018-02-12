مفوض العودة الطوعية لولايات دارفور يرأس الاجتماع التنسيقي لبرنامج العودة

الخرطوم 12-2-2018م(سونا)- رأس الاستاذ تاج الدين إبراهيم الطاهر مفوض العودة الطوعية لولايات دارفور بمكتبه اليوم بولاية شمال دارفور الاجتماع التنسيقي لبرنامج العودة الطوعية بشمال دارفور بمشاركة ممثلي الوزارات والوحدات الحكومية وذلك لتنسيق جهود برامج العودة الطوعية وفقا لحاجة العائدين الى قراهم .

و اشار مفوض العودة الطوعية بولايات دارفور في تصريح لسونا الى أن اولويات الدولة تتمثل في تهيئة بيئة مناطق العودة الطوعية وشدد على أهمية ان تتعاون جميع المؤسسات والوحدات مع بعضها

ولفت الى اهمية القيام بزيارات ميدانية لمناطق العائدين وتحديد احتياجاتهم لتمكينهم من الاستقرار بصفة دائمة بعد ان تم انهاء كل المهددات الامنية والتي شجعت النازحين على العودة التلقائية .

و اشار مفوض العودة الطوعية الى انه سيزور عددا من المحليات بولاية شمال دارفور للوقوف على قرى العائدين وحصر احتياجاتهم .





