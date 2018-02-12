وزير الزراعة بالنيل الأبيض محاصيل الموسم الشتوي تبشر بإنتاجية عالية

كوستي 12-2-2018 (سونا)- أكد الدكتور محمد عبد الله عمر وزير الزراعة والري والغابات بولاية النيل الأبيض أن مستوى تأسيس محصول القمح جيد ويبشر بإنتاجية عالية.

وقال في تصريح لـ (سونا) إن جملة المساحات التي تمت زراعتها للموسم الشتوي بمحصول القمح هذا العام بلغت 40 ألف فدان معظمها عن طريق الشراكات التعاقدية مع عدد من الشركات الاستثمارية في القطاع الزراعي ، وأشار إلى أن الوزارة ركزت في هذا الموسم الشتوي على زراعة المحاصيل في وقتها وتطبيق التقانات الزراعية الحديثة باعتبارها عوامل أساسية في تحقيق الإنتاجية المرجوة.

وفي مجال الري أبان وزير الزراعة أنه تمت كهربة أحد عشر مشروعا زراعيا أدخل جزء كبير منها دائرة الإنتاج في هذا الموسم الشتوي والتي من شأنها تقليل تكلفة الإنتاج، مؤكدا أن الوزارة ماضية في إكمال كهربة المشاريع الزراعية.

ف ع