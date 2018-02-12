وزير المالية يدعو البنك الأفريقي للتنمية لتقديم الدعم للسودان

الخرطوم 12-2-2018 (سونا) - طالب الفريق أول د. محمد عثمان سليمان الركابي؛ وزير المالية والتخطيط الاقتصادى، البنك الأفريقي للتنمية عدم استثناء السودان من برامج البنك للتنمية المستدامة لأفريقيا (الهاي فائف) رغم متأخراته على السودان، معرباً عن أمله في أن يقدم البنك الدعم للسودان.

وأشار - لدى اجتماعه بالبعثة التشاورية للمديرين التنفييذيين لمجموعة البنك الافريقي للتنمية، بحضور وزراء الدولة بالمالية ووكيل التخطيط عبدالله إبراهيم والمديرين العامين بالوزارة - أشار إلى الاهتمام المتعاظم الذي يوليه بنك التنمية الأفريقي للسودان الذي عكسته زيارة رئيس بنك التنمية الأفريقي الأخيرة للخر\طوم وانطباعاته عن السودان .

وقدم وزير المالية شرحاً مفصلاً للبعثة عن الأحوال الاقتصادية والسياسية، بجانب الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ومايعانيه السودان بعد انفصال جنوب السودان، وقال: على الرغم من ذلك استطاع السودان أن يقود الاقتصاد والتنمية .

وأبان الركابي أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقها السودان أتت في ظروف صعبة، وقال إن المديرين التنفيذيين رأوا بأعينهم التطورات في البلاد، كما رأها رئيس البنك د. اوديسن حقيقةً .. وليس كما تعكسه مزاعم الإعلام الغربي عن السودان .

وقال إن استراتيجية البنك تهدف الى إنارة أفريقيا والتصنيع في أفريقيا ويوفر البنك لها موارد ضخمة مع الاتحاد الأفريقي .

ومن جانبه؛ أشاد مستر برايت أوكودو ممثل المدراء التنفيذيين بالبنك الافريقي بالشرح الوافي الذي قدمه وزير المالية عن الوضع الاقتصادي والاقتصاد الكلي في السودان والاشكاليات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد السوداني .

وأكد أوكودو اهتمام البنك الأفريقي للتنمية بالسودان ودعمه لمسألة إعفاء الديون، وقال إن الحكومة أنجزت أشياء مهمة في إعفاء الديون وسيقدم البنك لها الموارد اللازمة لاستفادة السودان من مبادرة الدول المثقلة بالديون (الهبيك) .

وأشار أوكودو إلى زيارة 12 من المديرين التنفيذيين للسودان، مبيناً أن بنك أفريقيا متأخر في إنفاذ أهداف الألفية التنموية؛ ولذلك تبنى البنك الأفريقي للتنمية الهاي فايف؛ والتي من بينها التصنيع في أفريقيا وإنارة أفريقيا وإطعام أفريقيا لسد الفجوة في قصور تنفيذ أهداف الألفية.

هذا و سيلتقي وزراء القطاع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي المديرين التنفيذيين للبعثة التشاورية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية لإطلاعهم على خطط ورؤى وزارتهم للوقوف على احتياجات السودان التنموية .

