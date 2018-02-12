لجنة الآلية المشتركة لتنظيم عمليات الزراعة ومكافحة النهب بشرق دارفور تؤدي القسم

الضعين12-02-2018م (سونا) - أدى أعضاء لجنة الآلية المشتركة لتنظيم عمليات الزراعة ومكافحة النهب والسلب بولاية شرق دارفور ؛ القسم؛ اليوم؛ بأمانة الحكومة أمام والي الولاية ورئيس الجهاز القضائي ولجنة أمن الولاية.

وخاطب والي شرق دارفور أنس عمر محمد أعضاء اللجنة؛ مبينا أهمية الأدوار الكبيرة التي تقوم بها الآليه في حفظ الأمن والاستقرار بمحليات الضعين، ابوجابرة، عديلة، ابوكارنكا وعسلاية، مشيرا الى أن اختيار أعضاء الآلية تم من قيادات الإدارة الأهلية، التي لها دراية تامة بالأعراف والمزراع والمسارات والصواني بالولاية.

ودعا الوالي أعضاء الآلية الى عدم مجاملة أي شخص يزعزع الأمن بالمنطقة؛ والتبليغ الفوري للسلطات الأمنية بالولاية، وحمل سيادته أعضاء الآلية المسؤولية كاملة لحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا استعداد القوات النظامية لتنفيذ كافة توصيات الآلية في بسط الأمن بقانون الطوارئ.



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