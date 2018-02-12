إبراهيم محمود يترأس اجتماعا مع هيئة شورى الحزب

الخرطوم 12-2-2018 (سونا) -

رأس المهندس إبراهيم محمود نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية اليوم ، اجتماعا مع هيئة شوري الحزب لبحث سبل التنسيق بين هياكل الحزب ومكوناته .

وأشار نائب رئيس مجلس الشورى القومي د. عثمان يوسف كبر - في تصريحات صحفية - إلى أن الاجتماع ناقش عددا من القضايا ومراجعة التنسيق بين أجهزة الحزب والأجهزة التنفيذية في الأمانات والقطاعات وهيئة الشورى خاصة على مستوى الولايات .

وقال " تم عرض مقترحات لتعزيز هذا التنسيق مابين أجهزة الحزب للوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة " لافتا إلى أن الاجتماعات التنسيقية ستستمر لمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه.

