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إبراهيم محمود يترأس اجتماعا مع هيئة شورى الحزب

التاريخ : 12-02-2018 - 07:20:00 مساءً
الخرطوم 12-2-2018 (سونا) -
رأس المهندس إبراهيم محمود نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية اليوم ، اجتماعا مع هيئة شوري الحزب لبحث سبل التنسيق بين هياكل الحزب ومكوناته .
وأشار نائب رئيس مجلس الشورى القومي د. عثمان يوسف كبر - في تصريحات صحفية - إلى أن الاجتماع ناقش عددا من القضايا ومراجعة التنسيق بين أجهزة الحزب والأجهزة التنفيذية في الأمانات والقطاعات وهيئة الشورى خاصة على مستوى الولايات .
وقال " تم عرض مقترحات لتعزيز هذا التنسيق مابين أجهزة الحزب للوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة " لافتا إلى أن الاجتماعات التنسيقية ستستمر لمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه.
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