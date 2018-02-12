معتمدية اللاجئين تنظم ورشة حول الأطر القانونية الدولية والوطنية بولاية جنوب دارفور

نيالا12-2-2018م (سونا) - خاطب المهندس عيسى باسي معتمد شؤون الرئاسة بولاية جنوب دارفور مسئول ملف العودة الطوعية ورشة الأطر القانونية الدولية والإقليمية والوطنية التي تحكم الجوانب المتعلقة بقضايا اللاجئين نظمتها وزارة الداخلية - معتمدية اللاجئين إدارة إسكان اللاجئين بنيالا

وثمن باسي العلاقة التنسيقية بين المفوضية السامية والمعتمدية التي أسهمت في عودة اللاجئين السودانيين من أفريقيا الوسطي إلي دفاق مؤخراً، داعيا إلى تعزيز العلاقة بين المفوضية والشركاء بجانب العمل على توسعة الشراكات مع الجهات الأخري بهدف تقديم الخدمة والرعاية للاجئين والمجتمع المضيف .

وأكد باسي أن الوضع بالولاية آمن ومستقر وأن حملات جمع السلاح اسهمت في الاستقرار والأمن وهيأت للنازحين مناخ العودة الطوعية، لافتا إلي وجود تعاون وتنسيق بين حكومة الولاية والشركاء لتقديم الخدمات للنازحين العائدين.

ولفت مساعد معتمد اللاجئين لولايات دارفور مجيب الرحمن إلي أن الورشة في إطار إهتمام الدولة بقضية اللاجئين، مبينا أن المعتمدية تمكنت من تقديم العون والمساعدة للاجئين، مشيرا إلى أن ولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق مكتظة باللاجئين.

وأوضح مبارك زكريا ممثل معتمد شؤون اللاجئين مدير مكتب جنوب دارفور أن أهمية الورشة تكمن في رفع الوعي لكافة الجهات التي تتعامل مع اللاجئين حول القوانين الوطنية والدولية التي تحكم اللاجئين في السودان

وكشف عن الأدوار التي قامت بها المفوضية في الإيواء والرعاية، لافتا إلى وجود لاجئين من جنوب السودان وأفريقيا الوسطى ظلت المفوضية تقدم لهم خدمات الرعاية والحماية وخدمات العودة الطوعية، كاشفا عن إعادة أكثر من (1700 )لاجئ في دفاق وهي تمثل أكبر الإنجازات التي قامت بها المفوضية ومعتمدية اللاجئين.