وزير التجارة: استئناف تجارة الحدود مع دولة جنوب السودان أحد الآليات للحد من تهريب السلع

الخرطوم 12-2-2018 (سونا) - أكد وزير التجارة حاتم السر؛ أن استئناف تجارة الحدود بين ولاية النيل الأبيض ودولة جنوب السودان ستكون إحدى الآليات للحد من تهريب السلع وهدرها، وحاكمة لحركة التجارة بين البلدين، مشيرا إلى أنها ستدفع جهود الدولة ومؤسساتها للمساهمة الكاملة في قيادة قيمة تطويرية وتنموية للوطن.

و أكد - فى تصريح صحفي - أن هذه الخطوة ستدفع - بإيجابية - في اتجاه المساهمة الفعلية في استقرار حركة التجارة الحدودية وتوفيرانسياب سلع مشتركة، بجانب إضافتها لقيمة تحصيلية عالية لصالح الإيرادات، داعياً لصياغة رؤية موحدة بين البلدين، في ضرورة تفعيل تجارة الحدود وتسهيل حركتها.

وعلى منحى ثانٍ أكد وزير التجارة سعي الوزارة لتطوير تجارة الحدود مع دول الجوار؛ مما يقود لخلق علاقات طيبة ومتكاملة في كافة اتجاهات الحياة..

وأشار حاتم السر إلى أن هذه الخطوة تأتي إنفاذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بشأن استئناف تجارة الحدود بين السودان ودول الجوار، كما تعتبر مؤشراً لاتجاهات عمل الوزارة في ترسيخ قيمة الحوار الوطني الكاملة الداعية لتطوير آليات تنمية حياة المواطنين بفتح مجالات تبادل سلعية مع دول الجوار تنشيطا للقيمة الإنتاجية.

هذا ويقود وزير التجارة - غدا الثلاثاء - وفدا لولاية النيل الأبيض لإعلان استئناف تجارة الحدود مع جنوب السودان، يضم كلا من وكيل وزارة التحارة أسامة هاشم، دكتور / عوض سكراب مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس، اللواء دكتور/ بشير الطاهر مدير عام شرطة الجمارك،ممثل بنك السودان المركزي، الأمن الاقتصادي، اتحاد أصحاب العمل.

