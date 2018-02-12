حسبو يختتم زيارته لولاية القضارف

القضارف 12-2-2018 (سونا) - اختتم نائب رئيس الجمهورية الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن مساء اليوم زيارته لولاية القضارف والتي شارك خلالها في ملتقى سهل البطانة.

وكان حسبو محمد عبدالرحمن رئيس اللجنة القومية لجمع السلاح قد ترأس اجتماع اللجنة الأمنية لولايات كسلا والقضارف وسنار والجزيرة ونهر النيل والخرطوم بمحلية الفشقة؛ حيث أمن الاجتماع على وضع خطة لتأمين سهل البطانة يبدأ الشروع فيها في مارس المقبل .

وقال الفريق أول ركن أحمد عبدالله النو "مقرر اللجنة العليا لجمع السلاح" إن الاجتماع ناقش العديد من الأوراق الأمنية المتخصصة؛ التى من شأنها تعزيز أمن واستقرار سهل البطانة الذى يعد من الموارد الاقتصادية المهمة بالبلاد، فى مجالات الزراعة بشقيها النباتي والحيواني وإنتاج المعادن، وأضاف أن هناك الكثير من المهددات الأمنية بالمنطقة خاصة تهريب البشر والمخدرات والسلاح والسلع الاستهلاكية والعديد من الجرائم العابرة من دول الجوار..

وجدد حرص الدولة على تحقيق الأمن والاستقرار بالبطانة بالتنسيق مع الولايات ذات الصلة .

إلى ذلك سجل نائب رئيس الجمهورية والوفود المشاركة فى ملتقى البطانة زيارة ميدانية لمشروع سدي أعالى عطبرة وسيتيت، مشيدا بالمراحل المتقدمة التى وصل إليها العمل فى المشروع الكلي وأمتدح الكفاءات السودانية الخالصة التى قامت بتنفيذ السد.

وقال إن ملتقى البطانة الذى اختتم اليوم سيدفع فى تحقيق الأمن والاستقرار فى ربوع سهل البطانة.

