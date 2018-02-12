رئيس الجمهورية القائد الأعلي يكرم الضباط الأوائل وضباط الدول الشقيقة والصديقة

الخرطوم 12 - 2- 2018 م ( سونا ) - شهد رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة المشير عمر حسن أحمد البشيرإحتفال إستقبال الضباط الجدد المتخرجين في كليات جامعة كرري بمباني وزارة الدفاع مساء اليوم بحضور وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف و رئيس الأركان المشتركة والمدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وعدد من قادة القوات المسلحة وكرم سيادته الضباط الأوائل في الدفعات وضباط الدول الشقيقة والصديقة بتسليم الشهادات .

وخاطب الفريق مهندس ركن سعد محمد الأمين الحاج رئيس هيئة العمليات المشتركة الإحتفال وحيا رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة، وأمتدح مجهودات جامعة كرري بكلياتها المختلفة وإسهامها المتعاظم في توفير الموارد البشرية و الكوادر للقوات المسلحة في مختلف التخصصات الذين يعتبرون قادة للمستقبل وعمادا للتطوير والبناء وحماية السودان.

وجدد سيادته التأكيد علي جاهزية القوات المسلحة للتصدي لكل التحديات والمهددات التي تستهدف الوطن ومقدراته، وعبر عن إمتنانه للضباط من الدول الشقيقة والصديقة وقال ( إننا نشد علي سواعد أبنائنا الضباط المتخرجين من الدول الشقيقة والصديقة وكلنا ثقة في أنهم سيكونون خير سفراء لنا في بلدانهم) .

وتجدر الإشارة إلي أن الدفعات المتخرجة تضم ضباطا من الكويت، تشاد ، اليمن، جيبوتي، الصومال والنيجر.