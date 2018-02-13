الخارجية الأمريكية تطلب ميزانية تقدر بـ39.3 مليار دولار في 2019م

واشنطن 13 - 2 - 2018 م (الأناضول ) - طلبت الإدارة الأمريكية، من الكونغرس تخصيص مبلغ 39.3 مليار دولار في مشروع ميزانية العام 2019م من أجل وزارة الخارجية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

جاء ذلك بحسب وثيقة مشروع الميزانية المالية للعام 2019م التي أعلنتها وزارة الخارجية الإثنين، والتي تشمل مجموعة نفقات داخل البلاد وخارجها.

وبحسب الوثيقة، فقد تم تخصيص مبلغ 5.7 مليار دولار للحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، لاستخدامها في سوريا والعراق، وغيرهما من الدول التي ينشط بها التنظيم مثل أفغانستان.

كما سيتم إرسال 3.3 مليار دولار من قيمة الميزانية لإسرائيل، و1.3 مليار دولار للأردن بهدف دعم أمنها الاقتصادي والوطني.

أما مبلغ 127 مليون دولار المخصص من الميزانية لصالح وزارة الخارجية، فسيتم استخدامه لمواجهة مساعي تطوير الأسلحة في عدد من الدول مثل كوريا الشمالية وإيران.

وفضلا عن ذلك تتضمن الميزانية العديد من النفقات الأخرى مثل مساعدات تقدم لدول نامية، وأخرى تخصص لتعزيز أمن حدود الولايات المتحدة.

وفي بيان له حول الميزانية المطلوبة، شدد وزير الخارجية الأمريكية، ريكس تيلرسون على أن المبلغ المذكور "الهدف منه تحقيق الأمن الوطني للبلاد داخليًا وخارجيًا".

وتابع قائلا "هذا العرض المطروح جاء بهدف حل الأزمات العالمية، وتحقيق السلام والاستقرار، وتحديث وزارة الخارجية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

ومن المنتظر أن يتم تقديم الميزانية للكونغرس في مارس/أذار المقبل، وبعد مناقشتها ستأخذ شكلها النهائي باعتبارها قانون إقرار الدفاع الوطني للعام المالي 2019م .

تجدر الإشارة إلي أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب كان قد خفض ميزانية وزارة الخارجية بشكل خاص بعد مجيئه للسلطة قبل عام، لدرجة أن ميزانية العام 2018م شهدت إنخفاضا بمعدل 39% تقريبًا مقارنة بالعام 2017م .