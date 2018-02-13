وزير الحكم الإتحادي : ترتيبات لإعلان المجالس التشريعية بالمحليات

الابيض 13-2-2018 (سونا)- كشف دكتورفيصل حسن إبراهيم وزير الحكم الإتحادي عن ترتيبات لإعلان قيام المجالس التشريعية بالمحليات والتركيز على إختيار الفاعلين والأكثر قدرة على خدمة المواطنين بعيداً عن المحاصصة السياسية . مشيراً الى ان الدستور جعل من الحكم المحلي مستوى حكم أصيل .

وأوضح لدى مخاطبته لقاء القيادات المجتمعية بمحلية شيكان بحضور والي الولاية مولانا أحمد محمد هارون بقاعة محلية شيكان ، أن وزارته تركز على تقوية الحكم المحلي بتدريب الضباط الإداريين وإطلاعهم على تجارب الدول المتقدمة في مجال الحكم المحلي .

وأشار إلى أن الضباط الإداريين هم القيادات الحقيقية للمجتمعات المحلية .

وأشاد وزير الحكم الإتحادي بتقرير محلية شيكان حول إنفاذ مخرجات الحوار الوطني ، وأعتبره مؤشرا للحكم الراشد الذي تنشده وثيقة الحوار الوطني .

وأكد أن مرشد أداء الخدمات هو المعيار الحقيقي لفاعلية الحكومة مشيرا الى ان توصيات وثيقة الحوارالوطني واجبة التنفيذ خاصة ان الرئيس تعهد بتنفيذ كل مخرجاتها .

من جانبه أكد والي الولاية مولانا أحمد محمد هارون رهانه على مجتمع وحكومة محلية شيكان لبناء نماذج قابلة للتطبيق بمحليات الولاية .

وأوضح ان شيكان كانت في مقدمة محليات ولايته في مجابهة كل التحديات التي واجهت الولاية بتضافر الجهدين الشعبي والرسمي خاصة الإسهالات المائية وحملة جمع السلاح .وأشار لتطلعه لتنفيذ سلس من جانب محلية شيكان لمبادرة الجوار السعيد .

معتمد محلية شيكان الشريف الفاضل أوضح أن محليته تهتم بتحريك المجتمع وتنظيمه ، وتأسيس بيئة العمل وتطويرها ، وتحسين سبل كسب العيش ، وأشار الفاضل للأثر الإيجابي لحملة جمع السلاح بمحليته

وأشاد معتمد شيكان بإدارية أم صميمة بإعتبارها الإدارية الوحيدة في السودان التي حققت تغطية خدمات التأمين الصحي بنسبة 100% وعبر عن ثقته في قيادة المجتمعات المحلية .

