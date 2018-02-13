وسائل التكنولوجيا الحديثة تؤدي لانتشار القلق والاكتئاب بين طلبة الجامعات



امريكا 13-2-2018م (أ ش أ) -- حذر خبراء الصحة النفسية، من أن القلق والاكتئاب ينتشران بين طلبة الجامعة، بحيث أن واحدا من كل خمسة من الطلاب تقريبا يتأثر بأحد هذين المرضين الخطيرين على الصحة النفسية للشباب.



وأرجع، البروفيسور ديفيد روزنبرج أستاذ الصحة النفسية بجامعة "وين ستيت" الأمريكية، هذه المشكلة إلى عدة عوامل من أهمها وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل مواقع التواصل الاجتماعى باعتبارها أكثر هذه العوامل خطورة.



وقال روزنبرج، إن الاستخدام المفرط لهذه الوسائل يولد تفاعلات اجتماعية ضعيفة ويعمل على زيادة الشعور بالعزلة، مؤكدا أن أحدث تقارير الصحة النفسية في الجامعات تفيد بأن القلق والاكتئاب يتصدران الأسباب التي يطلب طلبة الجامعة بسببها المشورة من أطباء الصحة النفسية والتي زادت بصورة حادة في السنوات الأخيرة .



وأكد روزنبرج، وهو أيضا ممارس للطب النفسى، أن الانكفاء على وسائل التواصل الاجتماعي يكرس الانفصال والتجاذب بين الحياة الحقيقية والعالم الافتراضي للشخص الواحد، مما يولد صراعا داخل النفس بين الانهماك في وضع تعليقات وتجارب على مواقع التواصل وإرسال نصوص والتقاط صور ذاتية "سيلفى" وبين التمتع بلحظات في الواقع المعاش .



وأضاف روزنبرج، في مقال نشره موقع "كونفرزيشن" لكبار الباحثين والأكاديميين، أن العديد من طلبة الجامعات يعيشون حياة مزدوجة بين الواقع والحياة الافتراضية وفي بعض الأحيان يتغلب الواقع الافتراضي ويصبح أكثر أهمية من الحياة الحقيقية مما يجعل عدد كبير منهم يطلب المساعدة الطبية.