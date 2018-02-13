النائب الأول لرئيس الجمهورية يلتقي وفد شركة سيمنس الألمانية

الخرطوم 13-2-2018م(سونا)- أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق اول ركن بكري حسن صالح حرص السودان على تعزيز علاقاته مع ألمانيا في كافة المجالات.

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه اليوم بمجلس الوزراء وفد شركة سيمنس الألمانية الذي يزور البلاد حاليا برئاسة السيدة جانين كوقر وذلك بحضور المهندس معتز موسي وزير الموارد المائية والري والكهرباء والسفير عطا المنان بخيت وزير الدولة بوزارة الخارجية.

وأوضح السفير خالد موسي مدير الادارة الاوروبية بوزارة الخارجية في تصريحات صحفية أن النائب الأول أكد خلال اللقاء أن أبواب السودان مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية مشيدا بمواقف ألمانيا الداعمة للسودان سياسيا وإقتصاديا.

الي ذلك أوضحت رئيسة وفد شركة سيمنس أن الشركة تعود للعمل بالسودان بعد غياب مبينة أن الشركة تعمل في مجالات الطاقة والكهرباء والمياه مشيرة الي العمل الكبير الذي تقوم به الشركة في مجال التعليم التقني فضلا عن زيادة التعاون في مجال التقنية الزراعية لزيادة الانتاج.

وأعلنت عن نية الشركة لافتتاح مكتب دائم لها بالسودان في مارس القادم.

