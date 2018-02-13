هيئة قيادة تشريعي شمال كردفان تناقش تقارير أداء اللجان للعام 2017م

الابيض 13-2-2018م (سونا)- ترأس د. سليمان بلة علي رئيس مجلس ولاية شمال كردفان التشريعي الاجتماع الدوري لهيئة قيادة المجلس .

وأجاز الاجتماع ملخص وقائع الاجتماعات السابقة والتي قدمها الأستاذ إبراهيم يوسف، الأمين العام للمجلس.

كما قدم د. عبد الفتاح سليمان عبد الفتاح المستشار القانوني للمجلس تقريرا حول مراجعة القوانين الولائية التي صدرت في الفترة من 2003 م وحتى 2016م .

ووجه الاجتماع لجنة التشريع والحكم المحلي بمتابعة آلية تنفيذ هذه القوانين مع الجهات ذات الصلة، وعلى صعيد متصل إستمع الاجتماع إلى تقارير أداء لجان التشريع، الخدمات، المالية، التربية والشباب والرياضة والثقافة والإعلام والأمانة العامة للمجلس للعام 2017 م وتناول الاجتماع التقارير بالنقاش المستفيض ومن ثم تمت إجازتها.

إلى ذلك تم تكوين لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس والمستشار القانوني والأمين العام لإعداد تقرير حول قرارات وتوصيات المجلس.

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