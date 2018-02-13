رئيس المؤتمر الوطني بالشمالية يحيي مجاهدات الحركة الطلابية في دعم مسيرة البناء والعطاء وحماية الوطن

دنقلا 13-2-2018م(سونا) - حيا رئيس المؤتمر الوطني والي الشمالية المهندس علي عوض محمد موسى مجاهدات الحركة الطلابية في دعم مسيرة البناء والعطاء وحماية الوطن والحفاظ على المشروع الاسلامي الحضاري بالبلاد.

وأكد لدى مخاطبته بدنقلا الجلسة الافتتاحية للاجتماع الشهري لأمانةالطلاب بالمؤتمر الوطني بالولاية الشمالية على دور قطاع الطلاب في التصدي لكل التحديات والمؤامرات والابتلاءات التي ظلت تحاك ضد السودان داعيا للتمسك بكتاب الله تعالي وسنة رسوله ووحدة الصف والتوجه نحو حقول الانتاج وساحات البناء والعمران حتي يظل هذا الوطن وطنا عزيزا وكريماً بين الشعوب وينعم بالامن والاستقرار والسلام والتنمية.

كما خاطب الاجتماع نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية الدكتور عبد الجليل فضل، مشددا على ضرورة الاهتمام بالعمل الإداري وقيادة المبادرات الاجتماعية وتعزيز قيم الوطنية وسط المجتمع.

من جانبه طالب رئيس المؤتمر الوطني بمحلية دنقلا معتمد المحلية العميد أحمد أبوزيد الطلاب بضرورة شحذ الهمم وتفجير الطاقات والمشاركة في كافة مجالات العمل التنموي والخدمي.

إلى ذلك أكدت الأستاذة أميرة حسن عرمان رئيس القطاع الفئوي بالمؤتمر الوطني بالشمالية أن موجهات الحزب لمقابلة متطلبات المرحلة القادمة ترتكز على العمل الإداري والتربوي المحكم وتكثيف اللقاءات والطوافات وإنزال البرامج والانشطة للهياكل التنظيمية وقواعد الحزب في المستويات المختلفة والاهتمام بمعاش الناس ومحاربة الظواهر السالبة بالمجتمع والاستمرار في المبادرات المجتمعية.

هذا وكان قد تحدث في الاجتماع الشهري لأمانة الطلاب بالمؤتمر الوطني الاستاذ بدر الدين عبد الوهاب أمين أمانة الطلاب بالولاية مجددا جاهزية قطاع الطلاب للزود عن العقيدة والوطن والحفاظ علي انجازات ومكاسب الحزب في المجالات كافة.

ومن خلال هذا الاجتماع تم تكريم المهندس علي عوض محمد موسى رئيس المؤتمر الوطني والي الشمالية وعدد من قيادات المؤتمر الوطني بجانب تكريم عدد من المعلمين بالولاية الشمالية.