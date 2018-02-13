وزير الحكم الاتحادي: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني مسؤولية حكومة الوفاق الوطني على مستوى المركز والولايات

الفولة 13-2-2018م (سونا) - قال الدكتور فيصل حسن إبراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي رئيس اللجنة المنبثقة من اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مطلوبات الحوار الوطني إن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني مسؤلية حكومة الوفاق الوطني على مستوى المركز والولايات.

وأوضح لدى ترؤسه الاجتماع المشترك للجنة متابعة تنفيذ مطلوبات الوفاق ومخرجات الحوار الوطني مع مجلس وزراء حكومة ولاية غرب كردفان، أوضح أن كل توصيات الحوار الوطني هي برنامج حكومة الوفاق الوطني، وقال: (نؤسس لانطلاقة دولة حديثة في السودان).

وأشاد بأداء حكومة الوفاق الوطني بالولاية في تنفيذ توصيات الحوار والمصفوفة التي قدمت، مبينا أن كل الملاحظات التي قدمت من أعضاء لجنته قصد منها تجويد الأداء وتصويبه في جوانب الإجراءات والسياسيات والتشريعات، ونادى بضرورة الاهتمام بقضايا محو الأمية ودعمها للمساهمة في إزالة الأمية بحلول العام 2020.

ودعا حكومة الولاية لعمل برنامج واضح وغير تقليدي في استقرار الثروة الحيوانية وتحسين النسل بالإضافة إلى الاهتمام بصحة الرحل وثروتهم، وقال إن استقرار الرحل والثروة الحيوانية تحدٍّ كبير ويحتاج لمعالجات علمية من حكومة الولاية.

كما وجه بوضع برنامج واضح لتطوير حزام الصمغ العربي وتوفير مشروعات المياه والتعليم والأسواق وتشجيع المجتمعات نحو زيادة الإنتاج.

كما أشاد بإجازة الولاية لقانون الحكم المحلي، مشيرا إلى أنه مستوى أصيل من مستويات الحكم المحلي مطالبا بالاستعجال في تنفيذ توصية قيام المجالس التشريعية بالمحليات.

وكشف دكتور فيصل عن إنشاء الجهاز المركزي للضباط الإداريين بجانب العمل على إزالة المفارقات في الترقيات ومعالجة كافة المشاكل التي تعترض الأداء، مشيرا إلى إجراء عمل كشف موحد لتنقلات الضباط الإداريين بهدف نقل التجارب والتواصل المجتمعي بين كافة الولايات.

ووجه بسن تشريعات تزيل القبلية ومنع التعامل بها في كافة المؤسسات والحياة العامة.

من جهته قال الدكتور أبو القاسم الأمين بركة والي غرب كردفان إن الولاية نفذت كل الموجهات الاتحادية فيما يتعلق بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مبينا أن غرب كردفان أكثر الولايات استفادة من مخرجات الحوار الوطني باعتبارها ولاية البترول وانتشار النزاعات القبلية وقد ساهم الحوار في معالجة الكثير من القضايا وعودة ثلاثة عشر جماعة من الحركات المسلحة من أبناء الولاية. كما استفادت الولاية من تجربة الحوار المجتمعي في هيكلة الإدارة الأهلية. وقال إن عملية جمع السلاح حقفت استقرارا وأمنا كبيرا في كافة المحليات. وقال إن نسبة ما تم تنفيذه من توصيات في العام 2017م بلغت نسبته 4.5% من جملة (134) توصية مخطط تنفيذها في العام الماضي والحالي، مبينا أن ما تم تنفيذه في العام الجاري بلغت نسبته 45.3% من جملة توصيات الولاية.

وقال بركة إن جملة التوصيات المنفذة بالقطاعات الوزارية للعامين 2017 ــ 2018 م (64) توصية بنسبة (47.8). موضحا أن التوصيات التي ستنفذ خلال العام الجاري 2018م عددها ( 70) توصية

وأبان أنه تمت إضافة مطلوبات ومقررات الحوار الوطني في الخطة الإستراتيجية المرحلية الثالثة 2017 ــ 2020 م للولاية من أجل تحقيق التكامل والتناغم لنشاط المشروعات وفق أصول منهج التخطيط الإستراتيجي القومي.