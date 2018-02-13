محلية شرق سنار تواصل عمليات جمع السلاح طوعاً

شرق سنار 13-2-2018م ( سونا) - واصلت محلية شرق سنار لحملة جمع السلاح طوعا والتي اطلقتها لجنة جمع السلاح بالمحلية برئاسة الأستاذ عبد الرحمن آدم عبد القادر معتمد المحلية وعضوية الجهات الأمنية المختصة. وبلغ السلاح الذي تم جمعه 46 قطعة من جميع أنواع الأسلحة.

واشاد معتمد محليه شرق سنار بجهود لجنه الأمن وجميع العمد والنظار والذين ذهبوا إلى الأسواق خاصة سوق أم حجر، مشيراً إلى أن الحملة تمت بالصورة المثلى مشيداً بتجاوب المواطنين معها متوقعا مزيدا من النجاح وجمع كل الأسلحة والعربات غير المقننة.

وقال المعتمد في تصريح لـ (سونا) إنهم يعولون على الإعلام في بث رسائل تدعو لجمع السلاح وتؤكد على أهمية ذلك في تحقيق الطمأنينة والسلم الاجتماعي.

وأشار إلى ضرورة إرسال رسائل إعلامية عبر المدارس والاندية والمنتديات والمساجد لتكثيف الدعوة في كل المناطق والتبشير بجدوى حملة جمع السلاح خاصة وأن الجهات المختصة تقوم بواجبها كاملاً في حفظ الأمن.

فيما أعرب مدير شرطه محليه شرق سنار عن شكره للادارات الاهليه وتحركها في الأسواق وإبلاغ المواطنين بخطورة السلاح وتوجيهات الرئاسة بهذا الموضوع كما تمت تهيئة كافة الاقسام وفتح دفاتر واستمارات لجمع السلاح الذي بدأ يرد إلى الأقسام طوعيا.