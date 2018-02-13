نائب رئيس البرلمان يلتقي بنائب رئيس العلاقات الدولية بالبرلمان الفنزويلي

الخرطوم 13-2-2018م(سونا) - بحث مولانا أحمد محمد التجاني، نائب رئيس المجلس الوطني مع (الياديس مانورو) نائب رئيس العلاقات الدولية بالبرلمان الفنزويلي و(أنيبال ماركيز) سفير فنزويلا بالخرطوم بمكتبه اليوم- بحث كيفية التعاون وتبادل الخبرات بين البرلمانين السوداني والفنزويلي فى مجالات التدريب والرقابة والتشريع، متطرقا الى نظم الحكم المتشابه فى الدولتين ، كما استعرض التحديات وتشابه الموافق فى الدولتين، مبينا أن السودان وفنزويلا عانتا من الحصار والعقوبات الاقتصادية الأمريكية وتأثيرها على شعبي البلدين.

وقال إن البرلمان السوداني اهتم بالعلاقات مع الدول منذ وقت مبكر، داعيا الى تفعيل العلاقات الشعبية والبرلمانية والدبلوماسية والسعي الى تطويرها عبر تشكيل لجان لمتابعتها لخلق رؤى وأفكار مشتركة مع المؤسسات ذات الصلة، وأعلن التجاني استعداد البرلمان السوداني لتبادل الزيارات والاستفادة من تجارب فنزويلا التكنولوجية فى انتخابات 2020 القادمة.

وقدم نائب رئيس المجلس الوطني شرحا وافيا عن تجربة السودان فى الحكومة الإلكترونية والحوار الوطني وعدد الأحزاب والقوى السياسية والحركات الموقعة على السلام ومشاركتها فى حكومة الوفاق.

من جانبها أشارت (الياديس ما نورو) نائب رئيس العلاقات الدولية بالبرلمان الفنزويلي الى اهتمام بلادها بالسلام الإقليمي والدولي واكدت دعم البرلمان الفنزويلي للسلام فى السودان ومساهمته فى قضية دارفور، مبينة أن هذه الزيارة بداية حقيقة للعلاقات البرلمانية بين السودان وفنزويلا، وكشفت (نورو) عن زيارتها التى تهدف الى فتح علاقات صداقة مع السودان، وقالت إنها مكلفة بتوطيد العلاقات مع شعوب العالم الأخرى، وابانت أن فنزويلا مثل السودان في المعاناة والضغط الأمريكي والحصار الإقتصادي.



الى ذلك قدم (أنيبال ماركيز) سفير فنزويلا بالسودان دعوة للبرلمان السوداني لزيارة فنزويلا فى أبريل القادم، مشيرا الى استعداد بلاده للتعاون المثمر بين الدولتين فى مجال التدريب وتغطية ومراقبة الانتخابات عبر الوسائل الإلكترونية ودعم الديمقراطية، واوضح أن بلاده تتعاون مع مركز كارتر فى البحوث والعمل الإلكتروني ومراقبة الإنتخابات، الى جانب تبادل الخبرات فى العمل الدبلوماسي والعلاقات الشعبية.

