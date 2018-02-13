رئيس لجنة الزراعة بتشريعي الخرطوم يؤكد ضرورة استغلال المساحات الصالحة للزراعة بالولاية



الخرطوم 13 -2 -2018 م (سونا) - اكد الاستاذ / محمد الحبر رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بتشريعي الخرطوم ضرورة استغلال المساحات الصالحة للزراعة بالولاية والعمل على توفير المعينات الزراعة، مؤكدا حرص لجنته لتشريع كافة القوانين التي تسهم في الدفع بعمل الوزارة.

جاء ذلك لدى ترؤسه ظهر اليوم الاجتماع المشترك بين لجنته ولجنة التشريع والحكم المحلي بالمجلس التشريعى مع د/ بابكر محمد عطية مساعد مدير ادارة الاراضي الزراعية بالولاية بغرض الوقوف على اداء الادارة والاطلاع على المعوقات التي تعترض سير العمل بها لايجاد الحلول الناجعة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

من جانبهم طالب نواب المجلس التشريعي بضرورة تخصيص الاراضي الزراعية للفئات القادرة على الانتاج فقط لضمان عملية الانتاج واستمراريته، مشيرين الى اهمية الاستفادة من الاراضي التابعة للجمعيات التعاونية. واوصى الاجتماع بضرورة توفير الادارة لاحصائية بالاراضي الزراعية المسجلة وغير المسجلة بجانب تحديد خارطة استثمارية واضحة للاستثمار في الاراضي الزراعية.

