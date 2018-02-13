وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي

الخرطوم 13-2-2018م (سونا) - التقى وزير الخارجية، البروفيسور ابراهيم غندور، اليوم، بنظيره التركي السيد مولود جاويش أوغلو، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الشراكة التركية الأفريقية بالعاصمة التركية أنقرة. وبحث اللقاء سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.

أكد السيد الوزير على تقدير السودان للزيارة التاريخية لفخامة الرئيس أوردوغان للسودان، مشيرا الى أنها شكلت نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، مؤكدا على أهمية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من اتفاقيات ومشروعات.

الوزير التركي من جانبه؛ قدم شكره للسيد الوزير على مشاركته في المؤتمر وأمن على أهمية تنفيذ الاتفاقيات والمشروعات الموقعة بين البلدين، مشيرا إلى أهمية انعقاد مجلس التخطيط الاستراتيجي برئاسة وزيري الخارجية في البلدين في أقرب وقت ممكن؛ لوضع خطة عملية ممكنة لتنفيذ هذه المشروعات وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الأول في أواخر شهر أبريل القادم في أنقرة؛ تمهيداً لانعقاد اجتماعات المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين برئاسة رئيسي البلدين.

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