وزير الخارجية المناوب يلتقي وفد بنك التنمية الأفريقي

الخرطوم 13/2/2018م (سونا)- استقبل وزير الدولة بالخارجية، وزير الخارجية المناوب، السفير عطا المنان بخيت، البعثة الاستشارية للمديرين التنفيذيين للبنك الأفريقي للتنمية، والتي تزور السودان بدعوة من وزارة المالية، وهي أكبر بعثة تزور السودان منذ تأسيس البنك؛ وذلك بغرض الوقوف على الأوضاع في السودان وتعزيز التعاون بعد رفع العقوبات.



قدم الوزير المناوب مع وكيل الخارجية، السفير عبدالغني النعيم، تنويراً للبعثة حول الوضع السياسي بشكل عام وكذلك العلاقات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي، والخطوات التي اتبعت لإزالة السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب، وكذلك جهود الدولة في محاربة الإرهاب والاتجار بالبشر



تناول التنوير العلاقات الدبلوماسية مع دولة جنوب السودان والتزام الدولة بالاتفاقيات الموقعة معها، بالإضافة إلى جهود الدولة لمعالجة إعفاء الديون الخارجية.



من جانبها أبدت البعثة تفهمها للأوضاع واستعدادها لدعم السودان في تمويل مشاريع التنمية والبنى التحتية بالإضافة الى المساعدة في مسألة إعفاء أعباء الدين باعتبارها الجهة المنوط بها إجازة مشاريع الدول الأعضاء.



يذكر أن البعثة تضم 14 مديراً تنفيذياً من عدة دول مختلفة؛ من بينهم امريكا وفرنسا وكندا وسويسرا واليابان وإيطاليا وجنوب افريقيا، بالإضافة إلى قيادات من رئاسة البنك بأبيدجان ووممثل البنك بمكتب السودان.

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