رئيس الجمهورية : الاستقرار السياسى هدف ظلت تسعى له الدولة

الخرطوم فى 13-2-2018 (سونا) - أشاد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بدور نقابة المحامين السودانيين فى بسط العدل ورد الحقوق العامة والخاصة

وثمن البشير لدى لقائه مساء اليوم ببيت الضيافة وفد نقابة المحامين السودانيين برئاسة عثمان محمد الشريف نقيب المحامين ثمن التجربة الديمقراطية التى خاضها المحامون مؤخرا لاختيار ممثليهم فى النقابة معلنا وقوف رئاسة الجمهورية مع كل قضايا المحامين .

وأبان رئيس الجمهورية أن الاستقرار السياسى هدف ظلت تسعى له الدولة مستصحبة فى ذلك كل القوى السياسية عبر مسيرة طويلة من الحوار،وصولا الى توافق سياسى يقود الى استقرار اقتصادى ينعم به كل اهل السودان

وجدد البشير عزم الدولة تحقيق السلام فى المنطقتين مشيرا الى توفر الارادة السياسية والرغبة الاكيدة من كل الاطراف فى تحقيق السلام .

وأشار البشير الي حجم التآمر الذي يتعرض له السودان وزاد قائلا "الا انه ظل صامدا في وجه هذا التآمر واصبح الملجأ لكل طالب امن واستقرار" ، و,صف المشاركة الواسعة في الحوار الوطني بأنه قيمة كبيرة وقال "نسعي من خلاله احداث الاستقرار السياسي والتوافق الوطني حول قضايا البلاد"

من جانبه اكد نقيب المحامين عثمان محمد الشريف وقوف النقابة مع القضايا الوطنية خاصة بناء الدستور،معلنا التفاف النقابة حول وثيقة الحوار الوطنى بحسبانها وثيقة تعاهدت عليها معظم القوى السياسية، واكد الشريف دعمهم لقرار جمع لاسلاح تعزيزا للسلام ومنعا للاقتتال

وتعهد الشريف بالدفاع عن حقوق السودان فى المحافل العدلية الاقليمية والدولية مؤكدا ثقة نقابة المحامين فى المؤسسات العدلية بالبلاد .

