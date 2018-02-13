البشير يطلع على نتائج زيارة وفد البنك الأفريقي للتنمية للسودان

الخرطوم فى 13-2-2018 (سونا) -

اطلع المشير عمر البشير رئيس الجمهورية على نتائج زيارة وفد البنك الأفريقي للتنمية للسودان واللقاءات التى عقدها مع المسئولين فى الحكومة

واشاد وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي فى تصريحات صحفية بمواقف البنك الأفريقي للتنمية الداعمة للسودان ابان الحصار الاقتصادي المفروض عليه لافتا الى المشاريع الاقتصادية التى يتنفذها البنك فى السودان وافريقيا وبجانب تقديم التمويل للتنمية ودعم الخدمات الاساسية فى مجال الصحة لتلحق افريقيا بركب العالم فى التنمية المستدامة

واشار الوزير الى ان الوفد وقف على مجمل الاوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد كما عقد سلسلة من اللقاءات الموسّعه مع وزراء القطاع الاقتصادي تناولت خطط السودان التنموية بجانا للنهوض بالقطاع الزراعي لافتا الى ان الزيارة ايضا هدفت الى التعرف على البرامج الاقتصادية للسودان والاصلاحات بعد رفع العقوبات ، واضاف الوزير ان الوفد اكد لرئيس الجمهورية حرصهم دعم المشاريع التنموية فى السودان والقارة الافريقية

من جانبه وصف مدير البنك الأفريقي للتنمية نتائج زيارتهم للسودان بالايجابية والناجحة ، معربا عن ارتياحه لجهود الحكومة وحرصها على تحقيق السلام مؤكدا عزمه على تنفيذ العديد من المشاريع والتى قال انها ستري النور قريبا مؤكدا دعمهم الكامل للقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي .

واضاف مدير البنك الأفريقي للتنمية ان اللقاءات مع الجانب السوداني تركزت حول مجالات التنمية الاجتماعية ، وقال" عملنا مع السودان فى ان يكون جزء من الهيبك لتقليل الديون عليه "



