بكري يطلع على مجمل الأوضاع بولاية النيل الأزرق



الخرطوم 14-2-2018م(سونا)-اطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومى الفريق أول ركن بكرى حسن صالح على مجمل الأوضاع بولاية النيل الأزرق وموقف تنفيذ مشروعات التنمية بالولاية بالإضافة إلى سير مشروعات التعدين والنشاط الانتاجى.

جاء ذلك لدى لقائه بالقصر الجمهورى اليوم والى النيل الأزرق حسين يس حمد الذى أوضح أن اللقاء تناول جهود اللجنة الأمنية بالولاية لتهيئة البيئة للأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة النشاط التعدينى الذى يجرى في عدد من محليات الولاية .

وقال يس أن اللقاء تناول موقف العودة الطوعية للنازحين واللاجئين للولاية مشيرا إلى الاستقرار الذى تشهده الولاية وأضاف أن النائب الأول وجه بانعقاد اجتماع مجلس صندوق إعمار النيل الأزرق فى شهر مارس المقبل وضرورة تهيئة البيئة للمستثمرين فى المجالين الزراعى والتعدينى .

