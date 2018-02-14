تشريعى الخرطوم يجيز تقاريرأداء وزارات الصناعة والمالية والاستراتيجية للعام 2017م

الخرطوم 14-2-2018م (سونا) - أجاز مجلس تشريعى ولاية الخرطوم في جلسته اليوم برئاسة مهندس صديق الشيخ رئيس المجلس تقارير أداء وزاراتي الصناعة والمالية بولاية الخرطوم للعام 2017 م وخططهم للعام 2018 م و تقرير أداء وزارة الإستراتيجية والمعلومات للعام 2017.

ولدى مداولاتهم حول التقارير أكد نواب المجلس على ضرورة الاهتمام بالعمال المهرة وتزويدهم بجرعات تدريبية باعتبارهم الاساس الذي تقوم عليه الصناعات معتبرين السياحة موردا اقتصاديا مهما تعول عليه الكثير من الدول في الموارد ،مشيرين الى اهمية بث المواقع السياحية بالولاية عبر الاسافير الالكترونية لتعريف العالم بالسياحة فى الولاية.

فيما طالب النواب بمحاربة الصناعة داخل الاحياء السكنية خاصة الصناعات الغذائية لانعدام الرقابة الغذائية عليها مشيرين الى اهمية انشاء مدينة خاصة بالصناعات الصغيرة منادين بايجاد بدائل للطاقة المشغلة للمصانع ذات التكلفة العالية .

وفيما يخص تقرير وزارة الاستراتيجية طالب النواب فى مداولاتهم بتعزيز دور الاعلام فى نشر ثقافة الإستراتيجية وسط المجتمع مع زيادة ميزانية الوزارة للاضطلاع بدورها المناط بها .

كما طالب النواب بتحسين اوضاع منسوبى وزارة الاستراتيجية بالمؤسسات الحكومية وتهيئة بيئة العمل فيها.