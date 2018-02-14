مجلس الوزراء ينظم منتداه الدوري حول العائد الديمغرافي في السودان

الخرطوم 14-2-2018م (سونا)- نظم مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية منتداه الدوري حول العائد الديمغرافي في السودان تحت شعار /الفرص السكانية نافذة لتحقيق التنمية/ وذلك بحضور عدد من الوزراء والأمين العام للمجلس القومي للسكان د. لمياء عبدالغفار بجانب الخبراء والمهتمين في هذا الشأن.

وخاطب الجلسة الافتتاحية وزير رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ أحمد سعد عمر مبينا أن المنتدي يهدف الي تعزيز مفهوم التخطيط المبكر للإستفادة من الفرص السكانية في وضع الخطط التنموية مؤكدا التزام وزارة رئاسة مجلس الوزراء بمتابعة وتنفيذ مخرجات وتوصيات المنتدي.

من جانبها أكدت الأستاذة مشاعر الدولب وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية أهمية المؤشرات السكانية في التخطيط التنموي في البلاد مشيدة بدور المجلس القومي للسكان في دفع الجهود نحو التنمية المستدامة وإدارة قضايا الهجرة مشيرة الي أن أهداف التنمية تشكل محورا مهما بالخطة الاستراتيجية في السودان. ودعت الدولب الي تضافر الجهود بين المؤسسات المعنية لإعداد خطط وبرامج لإستيعاب الشباب باعتبارهم فرصة ديمغرافية تسهم في دفع آفاق التنمية في السودان.

الي ذلك قال د.عبدالكريم موسي وزير الشباب والرياضة أن مرتكزات العائد الديمغرافي تتمثل في التعليم والصحة العامة والتشغيل مبينا أن وزارته طرحت مفهوم إقتصاديات الشباب إيمانا منها في زيادة الانتاج والانتاجية وقال إن المدخل الإنتاجي الأساسي هو الاستثمار في القطاع الديمغرافي مشيرا الي جهود وزارته في تنفيذ مشروعات تشغيل الشباب .

وأستعرض المنتدي ورقتين إحداهما عن العائد الديمغرافي في السودان والأخرى حول التجارب الدولية في مجال العائد الديمغرافي والتي قدمتها د.لمياء عبدالغفار الأمين العام للمجلس القومي للسكان.

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