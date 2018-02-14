مفوضية نزع السلاح: واشنطن ودول اخرى داعمين جدد لمشروعاتنا

الخرطوم 14-2-2018م (سونا)- أعلنت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الادماج عن انفتاح جديد من عدد من الدول المانحة لتنفيذ مشروعات المفوضية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يعتبر الشريك الرئيسي في مشروعاتها .

وقال مفوض مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الادماج الفريق صلاح الطيب ل(سونا) إن المفوضية تتوقع دخول الولايات المتحدة كمانح للبرنامج بعد اللقاءات التي اجراها وفد من وزارة الدفاع الأمريكية مع المفوضية وتأكيده بدعم مشروعات نزع السلاح وأمن المجتمع في المناطق التي تعافت من الحرب .

وأكد أن اجتماع المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح اجاز مؤخراً تنفيذ خطة المفوضية للعام 2017م في اطار الخطة الاستراتيجية للمفوضية والوقوف على خطة العام 2018م التي شرعت المفوضية في تنفيذها مشيراً الى أن أهم ما ورد في الخطة الزيادة في إعداد المدمجين الذي بلغ عددهم 6 آلاف عبر منافذ متعددة والشركاء الدوليين وتسريح اكثر من 2 ألف من المقاتلين السابقين .

وأضاف أن المجلس وقف على النجاحات التي تحققت والاستقرار الذي تشهده المناطق التي ينفذ فيها البرنامج والتي شهدت حروباً، خاصة الولايات الحدودية مع جنوب السودان و كردفان والنيل الازرق مشيرا الى ان الاجتماع وجه بضرورة معالجة التحديات التي واجهت تنفيذ الخطة ووضع حلول لها .

واشار الفريق الطيب الى ان المفوضية شرعت الآن في تنفيذ معسكر للتسريح في جنوب دارفور ل 900 من المقاتلين من الحركات المسلحة والقوات المسلحة والدفاع الشعبي والذي سيتبعه معسكران آخران في جنوب وغرب دارفور بالتعاون مع يوناميد والتخطيط لادماج1200 مسرح بولايات دارفور .

وأكد أن المفوضية قاربت من الانتهاء من ادماج اطفال قوز دنقو الذين كانت تجندهم حركة العدل والمساواة من بينهم أطفال من جنوب السودان، مشيراً الي أن المفوضية عملت على ادماجهم وادخالهم المدارس وتوفير سبل كسب العيش لأسرهم وتدريب باحثين اجتماعيين للتعامل معهم مشيراً إلى الدعم الذي تقدمه بعض الدول المانحة مؤكداً أن الوكالة الايطالية للتنمية والتعاون تقوم بتنفيذ مشاريع مياه في ولاية النيل الأزرق في عدد من المناطق التي تعمل فيها المفوضية.

