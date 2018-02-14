المجلس القيادي لحزب المؤتمر الوطني بالجزيرة يكمل عضويته



مدني في 14-2-2018 (سونا)- أجاز المجلس القيادي لحزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة في إجتماعه اليوم برئاسة د. محمد طاهر ايلا والي الجزيرة رئيس المؤتمر الوطني تقرير الأداء التنفيذي للعام 2017م قدمه والي الجزيرة رئيس الحزب وتقرير الأداء السياسي وخطة الحزب للعام 2018م قدمهم الأستاذ تاي الله أحمد فضل الله نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بالولاية وذلك توطئة لتقديمهم لمجلس شورى الحزب صباح غد.

وكشف تاي الله في تصريح ل(سونا ) أن المجلس أجاز تكملة عضويته بإضافة 30 عضواً إضافة لإجازة أجندة إجتماع مجلس الشورى الذي سيلتئم صباح غد لإعتماد لجنة إنتخابات المجلس التشريعي ومناقشة الأداء التنفيذي والسياسي وخطة الحزب للعام 2018م .