إبراهيم محمود يبحث مع د. الصادق الهادي تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد

الخرطوم 14-2-2018م (سونا) - بحث المهندس إبراهيم محمود حامد، مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشئون الحزبية مع دكتور الصادق الهادي رئيس حزب الأمة بحضور نائب رئيس الحزب ،الهادي بيتو، ورئيس الحزب بولاية الخرطوم حسن إسماعيل، بحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد وسير إنفاذ مخرجات الحوار الوطني بالمركز والولايات والجهود الجارية لإنهاء الحرب بالمنطقتين من خلال التفاوض.

وأشارحسن إسماعيل في تصريحات عقب اللقاء إلى أإنهم بحثوا مع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني تطورات العملية السياسية بالبلاد وسير إنفاذ مخرجات الحوار الوطني بالمركز والولايات وانتخابات ولاية الجزيرة بجانب التطرق لإمكانية وضرورة اسئناف مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية قطاع الشمال لتحقيق السلام في المنطقتين .

وأضاف أن اللقاء تطرق كذلك لما تم اتخاذه من إجراءات اقتصادية لامتصاص آثار الميزانية الجديدة .

وقال إسماعيل إن الاجتماع أمن على ضرورة رسم خارطة طريق للمسرح السياسي تسهم فيها كل القوى الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار والتوافق على الحوار ونبذ الحرب لمعالجة القضايا الوطنية والتداول السلمي للسلطة .

