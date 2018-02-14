النائب الاول يطلع على الأوضاع بولاية وسط دارفور

الخرطوم 14-2-2018م(سونا)-اطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومى الفريق أول ركن بكري حسن صالح على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية بولاية وسط دارفورخاصة احداث معسكر الحصاحيصا و مخرجات لجنة التحقيق حولها.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بالشرتاى جعفر عبد الحكم وإلى وسط دارفور الذي أوضح عقب اللقاء أنه قدم تقريرا مفصلا حول الإجراءات الاحترازية حول استقرار الأوضاع الاقتصادية التى قامت بها الولاية لاستقرار أسعار السلع الاستراتيجية بالولاية مبينا أنه اطلع النائب على نجاح الموسم الزراعى الشتوى وجهود الولاية لإنشاء مخازن مبردة لتخزين المنتجات الزراعية.

وقال الشرتاي إن النائب الأول وجه جهات الاختصاص بالتنسيق مع البنوك لإنفاذ خطط الولاية المتعلقة بالمخازن المبردة . واستمع النائب الأول إلى تنوير حول الأوضاع بمنطقة نيرتتى بمحلية غرب جبل مرة وكشف عن اعتداءات مجموعة عبد الواحد على عدد من المواطنين و الرعاة من خلال أحداث النهب التى طالت المواطنين .

وأشار إلى توجيهات النائب الأول لرئيس الجمهورية للجنة أمن الولاية والقوات المسلحة باليقظة لاحتواء هذه الأحداث وتحقيق الاستقرار للمواطن وقال عبد الحكم أن النائب الأول اطلع أيضا على انتقال بعثة اليوناميد لمنطقة قولو بجبل مرة والإجراءات المتعلقة بتسليمها الموقع المحدد لها كمقر للبعثة .

