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أخبار محلية - سياسية

بكري يشيد بقطاع الاتصالات في دعم الاقتصاد الوطني

التاريخ : 14-02-2018 - 04:33:00 مساءً
الخرطوم 14-2-2018م(سونا)- أشاد الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي بدور قطاع الاتصالات في دعم الاقتصاد الوطني و مسيرة التنمية في البلاد مثمنا جهود شركة MTN في السودان و مساهمتها في اقتصاد البلاد وتغطيتها لكثير من المناطق في السودان خاصة ذات التحديات الأمنية.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بوفد شركة , MTN برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة السيد روب شوتر و بحضور دكتورة تهاني عبدالله التي أوضحت في تصريح صحفي عقب اللقاء أن النائب الأول لرئيس الجمهورية اشاد بتفاعل شركة MTNمع المشروعات القومية بالبلاد ممتدحا سيادته مستوي تنسيق و تعاون الشركة مع وزارة الاتصالات والمنظم و الهيئة القومية الاتصالات.
وأشارت تهاني الى أن النائب الأول لرئيس الجمهورية أشاد بتطور قطاع الاتصالات في السودان خاصة شركة MTNو كفاءة العمل فيه و دخولها في العمل الالكتروني.
ومن جانبه قال السيد روب شوتر المدير التنفيذي MTN أنه اطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية كيفية تحسين العمل في شبكة MTNو ادخال ديجيتال سيرفت و ابان ان هناك استثمارات جديدة في السودان بعد التحسن الذي يشهده السودان بعد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
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