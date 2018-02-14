بكري يشيد بقطاع الاتصالات في دعم الاقتصاد الوطني

الخرطوم 14-2-2018م(سونا)- أشاد الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي بدور قطاع الاتصالات في دعم الاقتصاد الوطني و مسيرة التنمية في البلاد مثمنا جهود شركة MTN في السودان و مساهمتها في اقتصاد البلاد وتغطيتها لكثير من المناطق في السودان خاصة ذات التحديات الأمنية.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بوفد شركة , MTN برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة السيد روب شوتر و بحضور دكتورة تهاني عبدالله التي أوضحت في تصريح صحفي عقب اللقاء أن النائب الأول لرئيس الجمهورية اشاد بتفاعل شركة MTNمع المشروعات القومية بالبلاد ممتدحا سيادته مستوي تنسيق و تعاون الشركة مع وزارة الاتصالات والمنظم و الهيئة القومية الاتصالات.

وأشارت تهاني الى أن النائب الأول لرئيس الجمهورية أشاد بتطور قطاع الاتصالات في السودان خاصة شركة MTNو كفاءة العمل فيه و دخولها في العمل الالكتروني.

ومن جانبه قال السيد روب شوتر المدير التنفيذي MTN أنه اطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية كيفية تحسين العمل في شبكة MTNو ادخال ديجيتال سيرفت و ابان ان هناك استثمارات جديدة في السودان بعد التحسن الذي يشهده السودان بعد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.