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أخبار محلية - سياسية

رئاسة الجمهورية تنعي الشرتاي عمر أحمد قدولي

التاريخ : 14-02-2018 - 04:34:00 مساءً
الخرطوم 14-2-2018م(سونا)- تنعي رئاسة الجمهورية عند الله تعالى المغفور له بإذن الله الشرتاي عمر أحمد قدولي شرتاي عموم منطقة شطايا بولاية جنوب دارفور عضو المجلس الوطني الذي لبى نداء ربه أمس الثلاثاء.
ويعتبر الشرتاي قدولي من أبرز قيادات الإدارة الأهلية بدارفور، وكانت له إسهامات مقدرة في جهود تحقيق السلام في دارفور والعودة الطوعية والأعمار وفي الحوار الوطني والوفاق الوطني.
ورئاسة الجمهورية إذ تنعيه تسأل الله عز وجل أن يتقبل الفقيد قبولاَ حسناَ وأن يلهم أهله وزملاءه الصبر وحسن العزاء "إنا لله وإنا إليه راجعون".
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