انعقاد ملتقى السلم الاجتماعي الأهلي لمكونات محليات عد الفرسان وكتيلا بجنوب دارفور

حرازة 14-2- 2018( سونا) -

عقدت لجنة السلم الإجتماعى الأهلي لمكونات مجتمع محليتي عد الفرسان وكتيلا اجتماعا بحضور ممثل والي جنوب دارفور الأستاذ يعقوب إبراهيم الدموكي وزير الصحة ومعتمدي محليتي عد الفرسان وكتيلا وأعضاء لجنة أمنهما حيث ناقش الاجتماع الإشكالات المتعلقة بالإحتكاك في المراعي ومصادر المياه .

وقال رئيس لجنة السلم الاجتماعي الناظر التوم الهادي عيسى دبكة إن اللجنة تم تكوينها قبل ثلاث سنوات ويضم الإدارات الأهلية ،عملت على إنزال الصلح إلى أرض الواقع وحلحلة الإشكالات البسيطة التي تحدث من حين لآخر في المياه والمراعي ومناطق العودة الطوعية التي انتظمت الآن بعد استقرار الأمن .

وكشف عن تحديد اجتماع الأسبوع القادم في عد الفرسان مع كل الإدارات الأهلية لمحليات رهيدالبردي، كتيلا، عد الفرسان، لتعزيز التواصل والانطلاق بالعلاقات الاجتماعية إلى الأمام مؤكدا أن الصلح نزل على أرض الواقع وهم يعملون الآن لتحقيق التنمية والخدمات وجمع السلاح .

وقال عمدة منطقة حرازة الزين عبد الله أحمد أن الاجتماع خلص إلى قيام اجتماع دوري لمعالجة إشكالات العودة الطوعية والزراعة خاصة منطقة (جميزة) وأشار العمدة إلى أن المنطقة مستقرة ومتضامنة ومترابطة في تعايش سلمي فيما لفت يعقوب الدموكي إلى أن المنطقة تأثرت بالحرب والآن عادت طوعا وهي تنعم بالأمن والاستقرار وفيها تعايش سلمي بين مكونات المنطقة وقال الدموكي: "استمعنا إلى جهود لجنة السلم الاجتماعي في استتباب الأمن وجمع السلاح". مشيرأ إلى أن اللجنة قامت بدور كبير في التعايش السلمي وأضاف أنه تم الاطمئنان على الوضع الاجتماعي بصورة ممتازة خاصة وأن المنطقة زراعية ورعوية واستقرارها يضيف للولاية الكثير .

ولفت محمد شوقار آدم رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني منطقة حرازة إلى أن المنطقة فيها تواصل تام مع عد الفرسان والمناطق المجاورة بعد انقطاع دام لخمس سنوات بسبب الحروبات الماضية وتابع: "الآن متضامنون في كل الخدمات والتواصل الرياضي والاقتصادي في الأسواق". وكشف عن زيارات متبادلة بين الشباب وأن الوضع مستقر.