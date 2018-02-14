لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان تبحث العلاقات بين السودان وتركيا

الخرطوم 14-2-2018م(سونا)

بحث الدكتور محمد مختار، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني مع السفير عرفان نذير اوغلو سفير تركيا بالخرطوم العلاقات بين الخرطوم وانقرا والتي وصفها بالمتميزة، مثمنا الجهود المبذولة لتطويرها.

وقدم مختار شرحا لمخرجات الحوار الوطني والتمثيل الجغرافي، مشيراً إلى عدد الأحزاب المشاركة في حكومة الوفاق الوطني، وعدد النواب بالمجلس الوطني موضحا نظام الحكم الولائي والمحلي.

وتناول اللقاء سبل التعاون في عدد من المجالات المتمثلة في التدريب والاستثمار التي من شأنها أن تخدم شعبي البلدين.

من جانبه أكد سفير تركيا بالخرطوم جاهزية السفارة لتسهيل جميع الإجراءات، داعيا إلى العمل سويا فى مجال الاستثمار ومشروعات التدريب والتدريب الطبي.

