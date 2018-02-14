لجنة النقل بالبرلمان تناقش تطوير الموانئ البرية

الخرطوم 14-2-2018 (سونا)- عقدت لجنة النقل والطرق والجسور برئاسة الأستاذ صبري خليفة نائب رئيس اللجنة اجتماعا اليوم مع الجهات ذات الصلة بتشغيل المؤاني البرية والبصات السفرية العابرة للولايات، حيث ركز الإجتماع على تطوير الموانئ البرية وتهيئتها وتنظيم خدمات نقل الركاب بها.

واستعرض صبري خطوات تطوير الموانئ وتنظيم خدماتها التي تسهم فى راحة المسافرين متطرقا الى تنظيم خطوط وحدة النقل البري .

ودعا للنظر في شكاوي الولايات حول تخلص البصات من النفايات أثناء الرحلات.

من جانبه أوضح معتمد محلية بحري الأستاذ حسن محمد أن نقل موقف شندى إلى الموقف الحالي فترته مؤقتة مشيرا الى خطورة السفريات التى تغادر بطريقة عشوائية وتتهرب من الضرائب، كما أكد معتمد بحري أن الموقف الجديد جاري تنفيذه بتكلفة تتحملها المحلية وشدد على إيجاد آلية لتحديد وضبط أسعار التذاكر.

الى ذلك قال عوض عبدالرحمن عمر، رئيس غرفة البصات السفرية إن قضايا البصات السفرية والميناء البري يفتقدان ابسط الخدمات مثل أماكن الصلاة وقضاء الحاجة ومياه الشرب وغيرها، واشار الى بعض الظواهر السالبة المتمثلة في سماسرة التذاكرة .وبرر عوض زيادة رسوم الدخول للميناء تساهم في توفير الخدمات وتطوير الميناء وتوجيهها في أعمال الصيانة مؤكدا أنهم يعانون من مشاكل الصرف الصحي، داعيا الجهات المسؤولة للسعي وحل المشاكل كافة التي تعيق تطوير وتنظيم الموانئ البرية.