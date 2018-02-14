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أخبار محلية - سياسية

مساعد أول رئيس الجمهورية يؤكد اهتمام الدولة بقضايا معاش الناس

التاريخ : 14-02-2018 - 05:27:00 مساءً
الخرطوم 14-2-218م (سونا)- أكد السيد محمد الحسن الميرغني مساعد أول رئيس الجمهورية اهتمام الدولة بالقضايا المحورية و الأساسية التي تهم معاش الناس .
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بالدكتور عثمان البدري أستاذ بمعهد الدراسات و البحوث الإنمائية بجامعة الخرطوم الذي أوضح أن اللقاء جاء في إطار التشاور الذي يجري مع عدد من القطاعات. وتناول الوضع الاقتصادي الراهن بالبلاد و كيفية النهوض و تطويرها، مشيرا إلى أنه شمل ثلاث قضايا، منها ضرورة توفير السلعة الرئيسية من خلال إنشاء شركة مساهمة عامة تسهم فيها الحكومة و الجهات الأخرى، بالإضافة إلى توفير الأدوية العلاجية باعتبارها من أهم القضايا التي تهم المواطن.
وأكد أهمية توفير الطاقة المستدامة من خلال استغلال الإمكانات الحديثة للطاقة الشمسية و الاستفادة من موارد و إمكانات البلاد . و قال البدري إنه سيتم رفع المقترحات بخصوص هذه القضايا .



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