مجلس أحزاب الوحدة الوطنية يمتدح دور الأجهزة الأمنية ويرحب بتعين قوش مديراً للجهاز

الخرطوم في 14-2-2018(سونا) – امتدح مجلس أحزاب الوحدة الوطنية دور الأجهزة الأمنية في المحافظة على أمن البلاد ومكتسباتها محليا واقليميا ودوليا . ورحب بتعيين الفريق صلاح عبد الله مديرا للجهاز، مثمنا دور المدير السابق وجهوده في استقرار البلاد .

ودعا الأمين العام للمجلس عبود جابر في تصريح لـ(سونا) الشعب السوداني وكياناته السياسية والمجتمعية لأهمية تعزيز التعاون المجتمعي والقيام بأدوار وطنية تسهل مهمة جهاز الأمن والمخابرات الوطني . وأشار إلى أن السودان يواجه تحديات تتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتجاوزها، غير أن السودانيين قادرون على عبور هذه التحديات بالنظر إلى التاريخ .

وجدد تأكيد المجلس على مناصرته لقضايا الوطن وحقوقه على المستوى الداخلي ومساندة المختصين في مجال العمل الخارجي، بالإضافة إلى الاستعداد لتنزيل مخرجات الحوار الوطني لمصلحة المواطنين وترسيخ عملية السلام .