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أخبار محلية - سياسية

مجلس أحزاب الوحدة الوطنية يمتدح دور الأجهزة الأمنية ويرحب بتعين قوش مديراً للجهاز

التاريخ : 14-02-2018 - 05:31:00 مساءً
الخرطوم في 14-2-2018(سونا) – امتدح مجلس أحزاب الوحدة الوطنية دور الأجهزة الأمنية في المحافظة على أمن البلاد ومكتسباتها محليا واقليميا ودوليا . ورحب بتعيين الفريق صلاح عبد الله مديرا للجهاز، مثمنا دور المدير السابق وجهوده في استقرار البلاد .
ودعا الأمين العام للمجلس عبود جابر في تصريح لـ(سونا) الشعب السوداني وكياناته السياسية والمجتمعية لأهمية تعزيز التعاون المجتمعي والقيام بأدوار وطنية تسهل مهمة جهاز الأمن والمخابرات الوطني . وأشار إلى أن السودان يواجه تحديات تتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتجاوزها، غير أن السودانيين قادرون على عبور هذه التحديات بالنظر إلى التاريخ .
وجدد تأكيد المجلس على مناصرته لقضايا الوطن وحقوقه على المستوى الداخلي ومساندة المختصين في مجال العمل الخارجي، بالإضافة إلى الاستعداد لتنزيل مخرجات الحوار الوطني لمصلحة المواطنين وترسيخ عملية السلام .
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