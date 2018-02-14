حسبو يطلع على إجراءات تحويل مدينة البشير الطبية إلى منطقة حرة

الخرطوم 14-2-2018م (سونا)- اطلع الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية على إجراءات تحويل مدينة البشير الطبية إلى منطقة حرة .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بالأستاذ أسامة فيصل، وزير الدولة بوزارة الاستثمار الذي أوضح أن نائب رئيس الجمهورية وجه بتكملة إجراءات هذا المشروع المهم الذي سيسهم كثيرا في قطاع الصحة من حيث التصنيع و الخدمات الطبية.

و أبان فيصل أنه سيتم تكملة الإجراءات مع المجلس الأعلى للمناطق و الأسواق الحرة لتكون مدينة البشير الطبية منطقة حرة تسهم في تقديم الخدمات .

