وزير الخارجية يشارك في مؤتمر الشراكة التركية الإفريقية

الخرطوم 14-2-2018 (سونا) -

شارك وزير الخارجية، البروفسير إبراهيم غندور، في المؤتمر الثاني لمراجعة الشراكة التركية الإفريقية والذي انعقد في مدينة اسطنبول خلال الفترة 11 – 13 فبراير الحالي ، تلبية لدعوة رسمية من وزير الخارجية التركي السيد مولود جاويش أوغلو .

وألقى سيادته كلمة السودان أمام المؤتمر، مؤكداً أهمية الشراكة بين إفريقيا وتركيا، مشيراً إلى أن مقومات الشراكة قائمة وقادرة على إحداث نقلة نوعية في هذه الشراكة، حيث أن إفريقيا تمتلك الموارد الطبيعية الغنية كما تمتلك تركيا التكنولوجيا المتقدمة والإدارة والمعرفة، وبالتالي فهناك العديد من المجالات التي يمكن أن تدعم التعاون المشترك على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف عبر الاتحاد الإفريقي.

وأشار السيد الوزير إلى زيارة الرئيس رجب طيب اردوغان للسودان وما تحقق خلالها من التوقيع على العديد من الاتفاقيات والمشروعات، مشيراً إلى أن أهم ما تحقق هو الاتفاق على إنشاء آليات المتابعة المتمثلة في المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي برئاسة رئيسي البلدين المشير عمر البشير والسيد رجب طيب اردوغان، كما أشار للاتفاق لتأسيس مجلس التخطيط الاستراتيجي برئاسة وزيري الخارجية في البلدين، والذي يمهد الطريق لانعقاد المجلس الأعلى. وأبان السيد الوزير أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين السودان وتركيا يمكن أن تكون نموذجاً للشراكة الفاعلة بين تركيا والدول الإفريقية على المستوى الثنائي تحت مظلة الشراكة التركية الافريقية مع الاتحاد الإفريقي.

وأكد السيد الوزير دعم السودان لتركيا على جميع المستويات، وأدان بقوة الاستهداف الذي حدث للنظام الدستوري إبان المحاولة الإنقلابية الغادرة في 15 يوليو 2016م، مؤكداً تضامن السودان مع تركيا قيادة وحكومة وشعباً.

وقدم السيد الوزير الشكر لتركيا والاتحاد الإفريقي على حسن تنظيم المؤتمر الوزاري، مثمناً دعوة السودان للمشاركة في هذا المؤتمر المهم بصفة مراقب.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تمت دعوة السودان بصفة مراقب تقديراً لعلاقات السودان الوثيقة مع كل من الاتحاد الإفريقي وتركيا، حيث من المعروف أن المؤتمر الوزاري للشراكة التركية الافريقية تشارك فيه عادة دول الترويكا بالاتحاد الإفريقي، ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات شبه الإقليمية في إفريقيا وفقاً لقاعدة بانجول.

