رئيس القضاء يلتقي بالسفير التركي

الخرطوم 14-2-2018م (سونا)- التقى مولانا بروفيسور حيدر أحمد دفع الله -رئيس القضاء - بمكتبه صباح اليوم بالسفير عرفان نذير اوغلو سفير دولة تركيا لدى السودان.



بحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين السودان وتركيا خاصة في المجال القضائي. وأكد رئيس القضاء أزلية ومتانة العلاقات السودانية التركية وحرص السلطة القضائية على تفعيل علاقات التعاون مع القضاء التركي، مشيراً لمشاركته في المؤتمر العالمي للقانون الذي انعقد باستانبول في العام 2016 .

واستعرض سيادته النظام القضائي السوداني وأوجه الالتقاء مع النظام القضائي التركي.



من جهته أعرب سعادة السفير التركي عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات القضائية بين البلدين، مؤكداً حرصه على دفع علاقات التعاون إلى رحاب أوسع بتبادل الزيارات ونقل الخبرات القضائية خدمة لشعبي البلدين الشقيقين.