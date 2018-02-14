مصرع تلميذين بانفجار قنبلة قرنيت بمدينة الفاشر اليوم

الفاشر 14-2-2018م (سونا) - لقي تلميذان مصرعهما اليوم بمدرسة الفاشر الجنوبية الثانوية النموذجية للبنين بولاية شمال دارفور جراء انفجار قنبلة قرنيت كانا يلعبان بها أثناء إعداد المدرسة للاحتفال بنهاية العام الدراسي 2017 - 2018م.



وأكد معتمد محلية الفاشر التجاني عبدالله صالح أن الأجهزة الأمنية باشرت عملها القانوني والفحص بهدف التعرف على التلميذين وتسليمهما إلى ذويهما واتخاذ ما يلزم من اجراءات لعدم تكرار مثل هذا الحادث.

وقال المعتمد في تصريحات صحفية أن الحادث ليست فيه شبهة جنائية بل يعود لوجود مخلفات الحرب والتخلص غير الآمن منها برميها في الشوارع، مما يشكل خطراً على حياة المواطنين خاصة الأطفال.



وناشد المعتمد المواطنين بضرورة التبليغ الفوري للأجهزة المختصة في حال العثور على أي جسم غريب.

من جهته كشف مدير مدرسة الفاشر الجنوبية الثانوية للبنين عبدالله صالح عبدالله انه وفي أثناء تجهيزات المدرسة للاحتفال بنهاية العام الدراسي سمع دوي انفجار أحدث دخاناً وغباراً على مقربة من مكان الاحتفال، مبيناً أنهم هرعوا إلى المكان، حيث تبين لهم وجود تلميذين ملقيين على الأرض.

وأشار في تصريحات صحفية ان ادارته قامت بابلاغ إدارة التعليم والأجهزة المختصة حيث وصلت الي المدرسة على وجه السرعة وتعاملت مع مسرح الحادث.لافتا الي ان أحد التلميذين تم التعرف عليه، بينما لم يتم التعرف على الآخر، وتم إرسال الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفاشر التعليمي .