إبراهيم محمود يترأس اجتماع رؤساء قطاعات المؤتمر الوطني

الخرطوم في 14-2 - 2018(سونا)-

رأس المهندس إبراهيم محمود، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، بالمركز العام للحزب، اليوم، اجتماع رؤساء قطاعات الحزب الذي تم خلاله استعراض تقريرين الأول عن الوضع الاقتصادي على ضوء الموازنة المجازة العام الجاري وما حدث من متغيرات وانخفاض في قيمة العملة الوطنية وما اتخذ من إجراءات وانعكاسات زيادة سعر الصرف على الموازنة بشكلها العام .

وأوضح د. حسن أحمد طه ريس القطاع الاقتصادي بالحزب في تصريح عقب الاجتماع أنه قد تم كذلك تناول الارتفاع في السعر التأشيري والفرق بينه والسعر الرسمي للجنيه . وقال إن الاجتماع أمن على ضرورة المحافظة على سياسة الأهداف الكلية لإصلاح الوضع الاقتصادي وفقا لما جاء في الموازنة لهذا العام لما قصد منها بإصلاح الوضع الاقتصادي بصورة كلية والعمل على معالجة إفرازاتها والمحافظة على استقرار العملة الوطنية والتضخم خلال العام .

وأضاف طه أن رؤساء القطاعات أمنوا على اللجان التي كونت من قبل القطاع الاقتصادي لمتابعة إنفاذ الموازنة لتحقيق الزيادة في الإنتاج من أجل الصادر لتوحيد القنوات الرسمية للموارد ومتابعة إنقاذ وقف الاتفاق على المباني الحكومية وشراء العربات والسفر والمؤتمرات والمحافظة على الترشيد العام في الإنفاق الحكومي بالمتابعة من قبل هذه اللجان مع الجهاز التنفيذي .

كما استعرض رؤساء قطاعات الحزب تقرير قطاع الفكر والثقافة حول إنشاء منبر لابتدار السياسات وتطويرها بهدف إحكام رؤى وتوجهات الحزب وتوافق الآراء في القضايا السياسية والمصيرية بالاستفادة من ذوي الرأي بالحزب لمواكبة الحراك والعمل السياسي، حيث أمن الاجتماع على قيام المنبر . وتقرر رفع ما تم استعراضه بعد إعادة الصياغة للمكتب القيادي الذي تم تأجيل اجتماعه الذي كان من المفترض أن يعقد مساء اليوم .