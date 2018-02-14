وزير الخارجية يلتقي الرئيس التركي

الخرطوم 14-2-2018(سونا)-التقى وزير الخارجية، البروفيسور إبراهيم غندور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش اجتماعات مؤتمر الشراكة التركية الإفريقية بأنقرة، حيث نقل إليه في بداية اللقاء تحيات رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير .



وقال السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية إنه جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والعسكرية والأمنية ، على ضوء الزيارة التاريخية الناجحة للرئيس أردوغان للسودان ديسمبر الماضي .



و قال ان الرئيس التركي رحب بالسيد الوزير، مثمنا ما تحقق خلال زيارته للسودان مؤخرا لا سيما توقيع العديد من الاتفاقيات، والمشروعات، وانه شدد على أهمية العمل الدؤوب في المتابعة والتنسيق



و اوضح ان اردغان اشار إلى ضرورة عقد الاجتماع الأول لمجلس التخطيط الاستراتيجي برئاسة وزيري الخارجية في البلدين قبل شهر رمضان المبارك على أن يتم عقد اجتماع المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي برئاسة رئيسي البلدين الشقيقين قبل نهاية هذا العام.



و قال الناطق الرسمي ان وزير الخارجية قدم شرحا واف حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في السودان، والجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والمشروعات الزراعية بما يعزز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين.



وأضاف قريب الله أن اللقاء تطرق للمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، حيث تم التأمين على مواصلة التنسيق والدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية.



