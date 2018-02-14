وزير الإعلام : الدولة قادرة على معالجة الآثار الاقتصادية السالبة بمزيد من السياسات والقرارات

الخرطوم 14-2-2018م (سونا) - أكد الدكتور أحمد بلال عثمان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام قدرة الدولة على معالجة الآثار الاقتصادية السالبة بمزيد من السياسات والقرارات ، مشيراً الى

ما احدث من موجة غلاء ومضاربات في الدولار والذهب .

وقال لدى ترحيبه بوالي ولاية نهر النيل بالمنبر الأسبوعي، اليوم، إن العوامل الأساسية والرئيسية لهذه المضاربات هو الحصار الاقتصادي الأمريكي الجائر على البلاد الذي خلف كثير من الاشكالات ، مبينا أن أحد هذه الإشكالات في فترة الحصار تمثل في نمو قوة مالية كبيرة جدا خارج مصب ومداخل البنوك والمصارف الرسمية في السودان وكل هذه الأموال توجهت إلى الخارج ، مما جعل التعامل به خطر كبير، خاصة فيما يتعلق بفتح الاعتمادات والتصدير، وظلت هذه القوة الكبيرة تضارب في الدولار وفي الذهب مما دعا الدولة لاتخاذ إجرءات وسياسسات اقتصادية لإعادة الاقتصاد السوداني وإدماجه مع الاقتصاد العالمي .

ووجه رسالة للذين رفعوا راية القنوط والإحباط بأن الاقتصاد انهار، لافتا إلى أن الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد السوداني في السابق أكبر من ذلك بكثير خاصة عند انفصال جنوب السودان وفي ظل الحصار ومع ذلك ظل الاقتصاد متماسكا وهو الآن يستعيد عافيته. وأضاف "المسألة مسالة وقت وبمزيد من الإجراءات ستتم معالجة الآثار الاقتصادية السالبة التي نتجت" ، شاكرا الشعب السوداني الذي تحمل هذا العبء الذي نتج بأشياء غير مبررة ومضاربات غير واقعية في رفع الأسعار والدولار ، مشيرا الى التراجع المنطقي لقيمة الدولار،

وذكر أنه سيتم الالتقاء بوزراء القطاع الاقتصادي الأسبوع القادم لشرح الإجراءات التي تم اتخاذها .

من جهة اخرى قال "نحن لا نخوض في التحليلات التي تصاحب الإجرءات والتعيينات بدخول هذا وخروج هذا ، " مشيرا إلى أن ذلك شيء طبيعي لا يستحق كل هذه التأويلات والتحليلات" .

يذكر أن السيد وزير الإعلام قد رحب بوالي ولاية نهر النيل، مبينا أن الوزارة درجت من خلال مكتب الناطق الرسمي أن يقدم المسؤولون تقاريريهم للسلطة الرابعة وتمليكهم الحقائق، ويكون معهم ويجيب على استفساراتهم وتساؤلاتهم بالنسبة للجهاز التنفيذي في المركز، وأحيان تخرج إلى الولايات، مشيرا إلى اهمية ولاية نهر النيل لما لها من خصوصية لاسيما التنوع في الموارد و أنها أكثر الولايات تميزا في جذب الاستثمار خاصة الاستثمار الخارجي لما تميز به إنسان الولاية من درجة الوعي والاستقرار الأمني والقيادة الرشيدة .

