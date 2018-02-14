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أخبار محلية - سياسية

حسبو يطلع على الترتيبات الجارية لانعقاد مؤتمر الحدود السودانية التشادية

التاريخ : 14-02-2018 - 09:08:00 مساءً
الخرطوم 14-2-2018م (سونا)- اطلع نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن على الترتيبات الجارية لانعقاد مؤتمر الحدود بين السودان وتشاد والذي ستستضيفه مدينة الجنينة يومي الرابع و الخامس من مارس القادم.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بوزير الدولة بالخارجية السفير عطا المنان بخيت، حيث اطلع على نتائج الزيارة التي قام بها الجانب السوداني لدولة تشاد ولقاءاته بالجانب التشادي والتي تركزت حول الترتيبات الفنية للمؤتمر.
وقال بخيت إن اللقاء تناول أهمية أن يدفع المؤتمر لتعزيز العلاقات بين السودان وتشاد في نواحيها المختلفة، مشيرا إلى مشاركة رئيسي البلدين المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، و إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد، في إعمال المؤتمر بالجنينة .
و قال عطا المنان إن المؤتمر سيكون فرصة لتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، خاصة بعد نجاح تجربة القوات المشتركة .
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