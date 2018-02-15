إحباط دخول 373 رأس من الضأن من إريتريا لولاية كسلا بطرق غير رسمية

كسلا 15-2-2018م ( سونا )- احبط جهاز الامن والمخابرات الوطني بولاية كسلا شعبة العمليات بمحلية ريفي كسلا منطقة اللفة الحدودية ، عملية تهريب عكسية من دولة اريتريا الي ولاية كسلا بإدخال (373) رأس من الضأن قادمة من اريتريا بطرق غير رسمية ودون مرورها بالاجهزة المختصة.

ووقف والي ولاية كسلا الاستاذ آدم جماع آدم برفقة لجنة امن الولاية علي الانجاز الذي حققته الوحدة الذي يعد الانجاز الثاني لها خلال يومين. وعبر الوالي عن شكره وتقديره لجهاز الامن والمخابرات الوطني وتضحياته الكبيرة التي ظل يقدمها لحماية للبلاد.

وقال "إن عملية التهريب تمت من وإلى السودان في مسألة تمس الصحة العامة وصحة القطيع". واردف قائلا "ان كل التحركات على مستوى دول الجوار كان من المفترض ان تمر عبر المحاجر البيطرية وان شبابنا في جهاز الامن بهذا الانجاز استطاعوا القبض على الثلة الفاسدة ومحاربة وسائل التهريب ومخربي الاقتصاد ".

واوضح الوالي ان تهريب هذه المواشي يندرج تحت الإضرار بصحة المواطن والقطيع بالولاية، مناديا في ذات الوقت كافة المواطنين على الشريط الحدودي بالتعاون مع السلطات ضد هذه المسائل، مؤكدا ان دخول اية مواشٍ تحمل امراضا يعني انهيار لقطاع الثروة الحيوانية.

من جانبه اشار العميد امن علم الدين آدم مشي مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني بالولاية الى أن الانجاز يأتي في اطار الجهود المبذولة من لجنة امن الولاية وتفعيل قانون الطوارئ. وقال إن عمليات التهريب كانت تتم من الولاية الى الخارج وحدث العكس .

واضاف ان المواشي التي تم ضبطها كانت قادمة الى ولاية كسلا بصفة خاصة دون المرور بالاجراءات البيطرية، مبينا ان الاجراء الذي سيتم هو ذات الاجراء الذي يطبق في تهريب البضائع من داخل الدولة لخارج الحدود، مجددا ان افراد الجهاز سيظلون عينا ساهرة لتأمين الشريط الحدودي.

من جانبه اوضح الملازم اول امن مجاهد محمد طاهر مدير امن منطقة اللفة الحدودية أن الضبطية تمت وفقا لمعلومات تفيد بوجود مواشٍ قادمة من دولة اريتريا بطرق غير رسمية وتم ضبط 9 عربات محملة بــ(373) رأس من الضأن في طريقها للاسواق السودانية وان اصحاب الماشية ارتريون الى جانب اثنين من السودانيين المتعاملين في تجارة الحدود دون المرور بالاجهزة المختصة.