كبر : بقاء ايلا في ولاية الجزيرة من أجل مصلحة إنسان الولاية

مدني 15-2-2018م (سونا) -جدد دكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة رئيس المؤتمر الوطني إلتزامه بكل القرارات الصادرة من مجلس شورn حزب المؤتمر الوطني بالولاية لتوسيع دائرة المشاركة وتعزيز قيم الشورى والعدل في المجتمع .

جاء ذلك لدي لقائه بعدد من أعضاء هيئة شورى المؤتمر الوطني بالمركز برئاسة دكتور محمد يوسف كبر وبحضور الاستاذ تاي الله احمد فضل الله المعتمد برئاسة الولاية نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني والأستاذ محمد علي السيد رئيس شوري الولاية .

وأعلن حرصه على التنسيق والتعاون لإكمال العمل المؤسسي في المستوي القاعدي والرأسي قاطعاً بأن زيارة الوفد للولاية تؤكد حرص المركز ومتابعته للولايات ونقل التجارب ..

من جانبه قطع الدكتور محمد يوسف كبر رئيس الوفد ان الجزيرة تشهد استقراراً وتنمية وتمثل مؤشرا إيجابيا لصالح المواطن .وأكد أن مصلحة إنسان الولاية في بقاء د. محمد طاهر ايلا والياً للجزيرة .

وأشار إلى زيارتهم للولاية بغرض المشاركة في اجتماع مجلس شورى الولاية ونقل تجارب الولايات الناجحة للولايات الاخري وأكد أن الشورى إحدى المنابر الأساسية للتعبير بشفافية .

وقطع الاستاذ محمد طاهر اوشام مقرر مجلس الشوري القومي أن الجزيرة شهدت تنمية غير مسبوقة واستقرارا إنفاذاً للبرامج الانتخابي للمؤتمر الوطني نالت رضا واستحسان المواطن .

وأكد الأستاذ يوسف التوم علي رئيس دائرة شمال وشرق الجزيرة بأمانة الجزيرة قطاع الاتصال التنظيمي المركزي وقوف المركز ومساندته لكل القرارات والتوصيات الصادرة من شورى الولاية. في ظل الاستقرار والتنمية التي تحققت بالولاية ..

وأشاد الأستاذ محمد علي السيد رئيس شورى الولاية بدور رئيس المؤتمر الوطني بالولاية في تيسير وتذليل كل الصعاب التي تواجه الشوري آملاً ان تكون نشاطات ومخرجات الشوري دفعا للعمل السياسي ..

وقطع الشريف حمد الزين رئيس اتحاد عمال الولاية ان الولاية تمثل السند الحقيقي في كافة المحاور، مستعرضا جهود الولاية في تخفيف أعباء المعيشة بافتتاح مراكز البيع المخفض وتوفير السكر وقوت العاملين وتسديد متأخرات العاملين .

