مقتل 19 داعشياً في عملية عراقية أمريكية غرب الموصل

نينوى 15 - 2 - 2018 م (الأناضول ) -قتل 19 مسلحا من تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الخميس، في عملية عسكرية مشتركة بين القوات العراقية وطيران التحالف الدولي، غرب مدينة الموصل (شمال).

وقال الرائد جعفر عبد العزيز البكري في قيادة عمليات نينوى (مركزها الموصل)، إن العملية جاءت بناء على معلومات استخباراتية حول نشاط مسلح في منطقة اسكي، غرب الموصل.

وأضاف البكري، للأناضول، أن العملية شاركت فيها قوات برية عراقية وطائرات أمريكية ضمن قوات التحالف الدولي.

وأشار إلى أن المسلحين سارعوا بالإختباء داخل أنفاق بمجرد وصول القوات البرية، فلجأنا إلى الغارات الجوية التي أسفرت عن مقتل 19 مسلحاً وتدمير 3 أنفاق.

وأوضح أن القوات البرية استولت على معدات قتالية متطورة كانت بحوزة المسلحين، قبل تصفيتهم، لافتاً إلى أن العملية لم تسجل أية خسائر بين صفوف القوات المهاجمة.

ورغم إعلان الحكومة العراقية إنهاء وجود تنظيم "داعش" في الموصل، إلا أن التنظيم ما زال يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة في بعض مناطق محافظة نينوى.

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، تحرير كامل المحافظة بعد قتال استمر تسعة أشهر لطرد التنظيم الذي كان يسيطر على المدينة منذ 10 يونيو/ حزيران 2014.