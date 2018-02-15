الساعة الآن اليوم آخر تحديث 08:58:00 PM

أخبار محلية - سياسية

إنعقاد أول إجتماع للجنة الولائيه لمتابعة مطلوبات الوفاق الوطني بالقضارف

التاريخ : 15-02-2018 - 02:21:00 مساءً
القضارف 15-2-2018م (سونا ) - عقدت اللجنة الولائية لمتابعة مطلوبات الوفاق الوطني و إنفاذ مخرجات الحوار الوطني بولاية القضارف اليوم إجتماعها الأول برئاسة د. عبدالله سليمان والي القضارف بالانابة .
و أستعرض الإجتماع قرار والي الولاية الخاص بتكوين اللجنة ولجانها الفرعية المحلية والفنية والاسناد كما تمت مناقشة توصيات اللجنة الفنية بخصوص تحديد الجهات المعنية بالتنفيذ بالولاية لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني والبالغة 142 توصيه تم تصنيفها حسب الإجراءات والسياسات والتشريع وتلك المتعلقة بالاتحادية ومتابعة حكومة الولاية مع الحكومة الإتحادية .
وطالب الإجتماع الوزارات والمحليات والجهات الأخرى بإعداد تقرير حول تنفيذ توصيات العام 2017م بجانب وضع خطة لتنفيذ توصيات العام 2018م ورفعها للجنة الولائيه لمتابعة مطلوبات الوفاق الوطني وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني في إجتماعها المقبل.
ع و
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء