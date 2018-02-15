إنعقاد أول إجتماع للجنة الولائيه لمتابعة مطلوبات الوفاق الوطني بالقضارف

القضارف 15-2-2018م (سونا ) - عقدت اللجنة الولائية لمتابعة مطلوبات الوفاق الوطني و إنفاذ مخرجات الحوار الوطني بولاية القضارف اليوم إجتماعها الأول برئاسة د. عبدالله سليمان والي القضارف بالانابة .

و أستعرض الإجتماع قرار والي الولاية الخاص بتكوين اللجنة ولجانها الفرعية المحلية والفنية والاسناد كما تمت مناقشة توصيات اللجنة الفنية بخصوص تحديد الجهات المعنية بالتنفيذ بالولاية لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني والبالغة 142 توصيه تم تصنيفها حسب الإجراءات والسياسات والتشريع وتلك المتعلقة بالاتحادية ومتابعة حكومة الولاية مع الحكومة الإتحادية .

وطالب الإجتماع الوزارات والمحليات والجهات الأخرى بإعداد تقرير حول تنفيذ توصيات العام 2017م بجانب وضع خطة لتنفيذ توصيات العام 2018م ورفعها للجنة الولائيه لمتابعة مطلوبات الوفاق الوطني وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني في إجتماعها المقبل.

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