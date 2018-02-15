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أخبار محلية - سياسية

حسبو يطمئن على وضع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

التاريخ : 15-02-2018 - 02:25:00 مساءً
الخرطوم 15-2-2018م(سونا)- إطمأن الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية على موقف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بالبلاد، داعيا إلى الإسراع في المصادقة عليها.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم الدكتور إدريس إبراهيم جميل وزير العدل الذي أوضح في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق إلى موقف حقوق الإنسان في البلاد والأجسام التابعة لها .
وأوضح أن هناك عددا كبيرا من التوصيات حول حقوق الإنسان إستجاب السودان لجزء كبير منها ورفض بعضها خاصة التي تتعارض مع مبادئه وقواعد الدستور وقواعد الدين.
ولفت جميل إلى أن وزارة العدل تسعى في تنفيذ تلك التوصيات التي تبناها وقبلها السودان.
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